Почти 250 тысяч жителей ДНР стали гражданами России

С 14 июня 2019 года в Ростовской области началась выдача паспортов Фото: Артем КИЛЬКИН

Российское гражданство в упрощенном порядке получили уже почти 250 тысяч жителей Донецкой Народной Республики. Об этом заявил глава государства Денис Пушилин.

— Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тысяч. Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее, — отметил Глава ДНР.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ «Об определении в гуманитарных целых категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». Данный документ упрощает процедуру получения российского гражданства жителями ЛНР и ДНР.

С 14 июня 2019 года в Ростовской области началась выдача паспортов и продолжалась даже во время начала пандемии коронавируса. Получить документ можно уже в четырех пунктах – в селах Куйбышево и Покровское, Родионово-Несветайской слободе и поселке Матвеев Курган.

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