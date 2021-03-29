Донбасс получил международное признание у руководства КВН

Юмористы ДНР получили международное признание. Фото: Архив команды «Ровеньки»

Руководство КВН высоко оценило работу юмористов из ДНР на своих фестивалях юмора и приняло решение о предоставлении Юго-Восточной лиге «Донбасс» официального статуса. Об этом говорится в сообщении лиги.

— Александром Масляковым-младшим было принято решение о принятии Юго-Восточной лиги в состав Международного Союза КВН и предоставлении лиге официального статуса, — говорится в сообщении.

Редакторами лиги станут участники Высшей лиги в составе команды КВН «НАТЕ» – Сергей Малофеев и Алексей Туркулец.

Добавим, что Юго-Восточная лига КВН была основана в Донецке в 2015 году. Юмористы из ДНР все это время активно проявляли себя на сцене клуба веселых и находчивых. В том числе они выступали на крайнем 32-м Международной фестивале команд КВН «Кивин-2021» в Сочи, в котором приняли участие 350 команд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горловчанка Элина Губушкина стала новой русской красавицей

Девушка заняла первое место в конкурсе «Русская Красавица – 2021» в Москве (подробнее)