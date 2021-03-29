Горловчанка Элина Губушкина стала новой русской красавицей

Обладательница титула «Краса Донбасса – 2021» Элина Губушкина заняла первое место на конкурсе «Русская Красавица» в столице России. Фото: пресс-служба общественной организации «Молодая Республика»

Обладательница титула «Краса Донбасса – 2021» Элина Губушкина стала победительницей российского конкурса «Русская Красавица – 2021», который проходил в Москве с 26 по 28 марта. Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

Донецкую Народную Республику представляли на конкурсе представляла еще одна девушка – Диана Алексашкина. Она получила гран-при «Юная Мисс Россия – 2021». Обе девушки студентки Донецкого национального университета.

— Конечно, присутствовали усталость и переживания, но все равно наши девушки выступили уверенно, так как они были хорошо подготовлены. Они покорили жюри в первую очередь своим профессионализмом. Также в их арсенале – артистичность и обаяние, — отметили в пресс-службе.

Добавим, что конкурс «Русская Красавица» прошел в рамках Фестиваля красоты, моды и таланта «Russian Beauty-2021». Фактически данный фестиваль выступает отборочным этапом. Его участницы после смогут побывать на международных конкурсах «World Russian Beauty» и «World Beauty».

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