Киевские силовики значительно снизили интенсивность обстрелов ДНР в минувшие сутки

ВСУ открыли огонь на горловском и мариупольском направлениях. Фото: пресс-центр штаба ООС

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки три раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщили в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Безыменное (юг ДНР), — говорится в сообщении.

Уточняется, что противник использовал минометы калибром 82 и 120 миллиметров. Всего было выпущено семь боеприпасов. Для сравнения в предыдущий отчетный период боевики использовали порядка 60 снарядов для того же вооружения.

Как сообщают в СЦКК, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

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