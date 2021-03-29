Больше трех тысяч жителей ЛНР переболели коронавирусом

В ЛНР фиксируют рост заболеваемости COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки медики в Луганской Народной Республики не зарегистрировали прироста больных коронавирусной инфекцией. При этом еще 15 пациентов побороли болезнь и есть один летальный случай. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ЛНР было зарегистрировано 3664 случая заражения COVID-19, из них 321 пациент продолжает лечение, 3027 человек выздоровели, летальных случаев было 316.

Тем временем стало известно, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия фиксирует рост заболеваемости COVID-19. Из-за чего было принято решение усилить контроль соблюдения противоэпидемического режима в учреждениях культуры и спорта, развлекательных центрах, магазинах и общественном транспорте.

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