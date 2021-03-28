Погода в Донецке на день: 29 марта температура воздуха прогреется до +11

Погода в Донецке будет теплой Фото: Игорь ЛИТВИНОВ

В понедельник, 29 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет облачной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до +11 градусов тепла.

- Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Донецке обещает быть ясным, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет +4 градуса, днем столбик термометра подымится – до +11 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +5 градусов.

Скорость ветра до 4,8 метра в секунду.

Народный прогноз: Если 29 марта была теплая, солнечная погода, то и весна вся обещала быть теплой.

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