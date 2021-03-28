НМ ЛНР зафиксировала бронетехнику украинской армии в Мироновском

ВСУ продолжают размещать вооружение жилых кварталах Донбасса. Фото: Штаб ООС

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение в жилых кварталах на подконтрольной Киеву территории Донбасса. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили об очередном факте размещения бронетехники у жилого дома.

- В зоне ответственности 59-й бригады отмечено нахождение двух боевых машин пехоты в непосредственной близости от частного домостроения на улице Скелевая в населенном пункте Мироновский, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что размещение киевскими силовиками вооружений и военной техники в населенных пунктах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК заявили об увеличении интенсивности обстрелов территории Республики.

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