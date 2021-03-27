Глава ЛНР Леонид Пасечник: «Украина продолжает политику удушения Донбасса»

По мнению лидера Республики, Донбасс сделал свой выбор в 2014 году, выбрав курс на интеграцию с Россией. Фото: glava-lnr.info

Киев решительно настроен на полную блокаду Донбасса, чем наносит непоправимый ущерб его экономике. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Украинские власти продолжают политику удушения региона, поддерживая экономическую и транспортную блокаду Донбасса, которую Киев ввел с одобрения Европы и США в нарушение всех норм гуманитарного права, о котором они сами так часто говорят, - отметил он.

До этого, по словам Пасечника, регион претерпевал от предыдущих горе-руководителей Украины, которые нагло и цинично грабили свой народ.

- Исправить за 7 лет то, что целенаправленно рушили десятилетиями, конечно, невозможно. У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью Великой России, когда наступит время, и нас ждет великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы! - заявил глава ЛНР.

Напомним, в 2014 году украинские власти установили экономическую и социальную блокаду Донбасса, в первую очередь лишив выплат пенсионеров и социально незащищенных людей.

В первую очередь, Киев оставил без выплат пенсионеров Донбасса Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В январе 2017 года киевские радикалы, в их числе и ветераны так называемой «АТО», заблокировали железнодорожное сообщение с Республиками Донбасса.

16 марта 2017 года был подписан указ, которым Украина ввела в действие решение СНБО о транспортной блокаде Донбасса.

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