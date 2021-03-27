Весенние каникулы в школах ЛНР: Ученики продолжат отдыхать до 3 апреля

Школьники продолжат учебу только в следующем месяце Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при правительстве Луганской Народной Республики решила продлить весенние каникулы в школах ЛНР до 3 апреля. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Республики.

- В связи с ростом заболеваемости СOVID-19 Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве Луганской Народной Республики приняла решение о продлении школьных каникул до 3 апреля 2021 года, - сказано в сообщении.

Уточняется, что в этот период во всех детских общеобразовательных учреждениях и заведениях дополнительного образования окончательно продезинфицируют помещения, а в учреждениях культуры и спорта, магазинах, развлекательных центрах и общественном транспорте усилят контроль за соблюдением противоэпидемического режима.

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