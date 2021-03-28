ВСУ увеличили интенсивность обстрелов ДНР

ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим прекращения огня. Фото: Штаб ООС
Украинская армия увеличила интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 58 единиц, - говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что киевские силовики использовали для обстрела территории Республики минометы калибром 120 и 82 миллиметров.
- Под огнем на донецком направлении оказались районы сел Васильевка, Веселое, Яковлевка, на горловском – поселка шахты имени Гагарина, на мариупольском – окрестности сел Ленинское и Октябрь, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.
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