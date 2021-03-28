За все время коронавирус в ДНР выявили у 28 697 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По результатам, проведенных 27 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 94 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 162 исследования, из них выявлено 56 случаев заболевания и у 38 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 28 697 человек. Из этого числа 20 972 жителя выздоровели. Зарегистрировано 2229 летальных случаев. Лечение продолжают 5496 пациентов.

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