Коронавирус в ЛНР выявили еще у 27 жителей

За сутки выздоровели 24 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 27 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 28 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3664, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 24 человека. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 3012 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 315 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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