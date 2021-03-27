За год в Республиканской здравнице ЛНР хотят оздоровить около трех тысяч жителей

При благоприятной обстановке отдыхающих начнут принимать с апреля. Фото: sanatoriy_molodogvardeyskiy

Совсем скоро в Луганской Народной Республике откроется крупнейшее санаторно-профилактическое учреждение - Республиканская здравница. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной политики ЛНР.

- В настоящее время подготовительные работы отделений к первому заезду практически завершены. Формируются списки тех, кто пройдет оздоровительные процедуры в числе первых, среди них - чернобыльцы, люди, получившие профзаболевания на украинских предприятиях, инвалиды и многие другие, - рассказали в ведомстве.

В Минсоцполитики уточнили, что в этом году в здравнице планируют оздоровить порядка трех тысяч жителей Республики. Учреждение уже закупило автобусы для доставки работников и отдыхающих.

Напомним, ранее министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова заявила, что при благоприятной эпидемиологической обстановке Республиканская здравница начнет работать с апреля.

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