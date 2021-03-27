В ДНР заявили об обстреле трех населенных пунктов

Противник бьет из тяжелого вооружения. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам противника трижды. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ составило 3 раза, а общее количество примененных ими боеприпасов - 5 единиц, - отметили наблюдатели.

В представительстве уточники, что в зону обстрелов попали села Минеральное и Васильевка на донецком направлении, а также поселок шахты 6/7 - на горловском. Украинская сторона продолжает использовать запрещенное минскими соглашениями вооружение - БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

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