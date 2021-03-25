Глава ДНР: Мы быстро опрокинем продвижение украинских войск

Денис Пушилин уверен, что Республика готова отразить любую военную атаку Киева. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Республика готова отразить любую военную атаку Киева. Об этом он заявил изданию «Украина.ру». Темой беседы стали досужие разговоры о том, что после Пасхи – 2 мая – начнется крупное украинское наступление.

– По разным признакам Киев действительно готов к наступлению, хотя очевидно же, что развязывание полномасштабной войны ему не может быть выгодно. Мы быстро опрокинем продвижение украинских войск. Уверен, что украинские политики мучаются вопросом: где мы остановимся, если остановимся? – заявил Пушилин.

Он считает, что сейчас Зеленский будет максимально обострять ситуацию, переводя внимание с внутренних проблем на войну якобы с Россией. При этом он выпрашивает у своих западных «партнеров», кивая на обострение, всяческие дивиденды, в том числе и финансовые.

- Опасность в том, что Киев может заиграться, и эскалация наберет такие обороты, что Зеленский не сможет ее контролировать. И тогда конфликт перерастет в самую горячую фазу, - подчеркнул Глава ДНР.

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