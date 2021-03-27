На Зуевской ТЭС нарастят мощность

Сейчас на станции работают три из четырех энергоблоков, да и те - на треть. Фото: ГУП ДНР «Энергия Донбасса»

Запустить на полную мощность три из 4-х энергоблоков на Зуевской ТЭС в ДНР планируют ближе к осени. Такую информацию озвучили на совещании с Главой Республики Денисом Пушилиным, которое прошло в Зугрэсе.

Сейчас работать на полную мощность энергетикам не дает нехватка угля марки «Г» (газовый). К решению этой проблемы они привлекли коллег из России и ЛНР. Вместе стали исследовать применение на станции углей других марок.

Теперь возможности производства планируют расширить за счет модернизации - к отопительному сезону в РФ приобретут оборудование, которое позволит Зуевской ТЭС работать на угле марки «Т» (тощий), который широко представлен в Донецкой Народной Республике.

- Мы сможем обеспечить станцию своим углем и не зависеть от поставок вообще. Благодаря таким мероприятиям планируем полностью загрузить ее до 3-х постоянно работающих энергоблоков, - заявил директор предприятия Евгений Железняк.

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