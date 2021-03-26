В ДНР подорожают алкоголь и табачная продукция
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В ДНР увеличили размер платы за выдачу лицензий на производство и оборот подакцизных товаров. Об этом сообщил официальный сайт Правительства.
- Реализуя государственную политику в сфере производства и оборота подакцизной продукции, Правительство увеличило размер платы за выдачу соответствующих лицензий. Постановление об этом подписал председатель Правительства Александр Ананченко, - говорится в сообщении.
Такая мера призвана повысить наполняемость доходной части бюджета.
- Кроме того, она также окажет стимулирующее воздействие на жителей Донецкой Народной Республики в части отказа от вредных привычек, - добавили в Правительстве.
Как Донецкому агентству новостей сообщили в пресс-службе Правительства, следствием принятой меры будет повышение цен на алкогольную и табачную продукцию.
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