7 апреля Глава ДНР Денис Пушилин проведет большую пресс-конференцию Фото: Дмитрий СТЕШИН

7 апреля состоится большая пресс-конференция Главы ДНР Дениса Пушилина. Об этом сегодня сообщили в его пресс-службе.

- В среду, 7 апреля 2021 года, состоится пресс-конференция Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина. Встреча лидера государства с журналистами пройдет в очном формате и онлайн-режиме. Кроме того, будет предоставлена возможность задать вопросы письменно, - говорится в сообщении.

Общение пройдет в прямом эфире. Его покажут республиканские телеканалы. Трансляция будет проходить и на официальном сайте Главы.

8 апреля исполняется семь лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики. В этот день в 2014 году была обнародована декларация о государственном суверенитете.

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