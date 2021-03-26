ВСУ обстреляли ДНР после полутора суток тишины. Фото: штаб ООС

Сегодня, 26 марта, украинские военные после полудня два раза открывали огонь по территории ДНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.05 обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, а в 16.25 - Минеральное, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял гранатометы и стрелковое оружие.

Это первые нарушения режима перемирия за последние два дня. С начала войны в Донбассе перемирие с украинской стороной было заключено свыше 20 раз. Однако украинских боевиков каждый раз хватало не надолго. Они открывали огонь и из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

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