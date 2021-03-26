Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 86 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 86 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 25 марта проведено 324 исследования, из них выявлено 74 случая заболевания и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Минздраве.

На сегодня на лечении от ковида (стационарном и амбулаторном) находится 5491 пациент, выписаны - 20 901 человек, умерли - 2212.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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