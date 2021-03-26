Жители республик Донбасса за год в 25 раз реже стали ездить на Украину

В Донбассе из-за пандемии коронавируса были закрыты пункты пропуска. Фото: ГПСУ

Украинские правозащитники из фонда «Право на защиту» сообщили, что в феврале через линию разграничения в Донбассе прошло в обоих направлениях около 38 тысяч человек. Это лишь 4 процента от количества пересечений в феврале прошлого года. Поток на КПВВ сократился в 25 раз!

Минул год, как в Донбассе из-за пандемии коронавируса были закрыты пункты пропуска. И с 16 марта 2020 года мало что изменилось. Худо-бедно работает только КПВВ «Станица Луганская» на границе ЛНР с Украиной. А вот дончане вовсе лишены возможности пересечь линию разграничения. Через КПВВ «Еленовка» под Донецком на Украину пропускают только жителей, имеющих прописку в незалежной.

Также правозащитники опросили людей на пунктах пропуска о целях поездок. Выяснилось, что главной причиной пересечения в обоих направлениях является посещение родственников. Среди других причин жители ЛНР и ДНР отмечали необходимость снять наличные, решить проблемы с пенсией, соцвыплатами или документами.

Кстати, год назад посещение родственников было только третьей из причин поездок, а пенсионно-денежные проблемы стояли на первом месте.

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