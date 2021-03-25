Погода в Донецке: утром 26 марта сильный туман, а потом выглянет солнышко

В Донецке после сильного тумана выглянет солнышко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

26 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике ночью и утром будет сильный туман, с видимостью 100-500 метров. Днем облачно, но выглянет солнышко. Температура воздуха утром +1…+2 градуса. Днем – до 5 градусов тепла. Вечером +1…+2 градуса. Северный ветер будет дуть скоростью от 2 до 4 м/с.

Православная церковь в этот день почитает святителя Никифора, патриарха Константинопольского (758-828 годы). В народном месяцеслове дата получила названия Никифоров день, Никифор. По приметам 26 марта определяли погоду на ближайшее время. Если туман, то к дождливому лету. Северный ветер и ранняя гроза – к затяжной весне и холодному лету. Если во время первой грозы вдруг подует южный или восточный ветер – весна и лето будут теплыми.

По прогнозам синоптиков 27 марта будет облачно с прояснениями. Ночью -2…-3 градуса, днем до 7 градусов тепла, а вечером до 2 градусов тепла. Северо-западный ветер будет дуть скоростью до 4 м/с.

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