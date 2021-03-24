На юге ДНР распустились краснокнижные первоцветы

Несмотря на весьма обширный ареал распространения, численность популяции крокуса снижается. Фото: Госкомэкополитики

В биосферном резервате «Хомутовская степь – Меотида», что находится на юге Донецкой Народной Республике, зацвели шафран сетчатый и адонис волжский – растения, включенные в Красную книгу Донбасса. Об этом сообщили в Государственном комитете по экологической политике и природным ресурсам при Главе Республики.

Шафран сетчатый также еще известен как крокус – это многолетнее растение семейства Ирисовых. Оно распространено в Центральной Европе, Средиземноморье, Малой Азии, Крыму и на Кавказе. Имеет вид крошечных цветков на тоненькой ножке, обладает богатой цветовой палитрой от бледно-голубого, почти до белого или насыщенного синего цветов. Увидеть его можно на опушках, дубравах, степных склонах балок и речных долин.

В апреле-мае адонис растёт в европейской части России, в Крыму, Западной Сибири, Молдавии, Средней Азии, Турции, Украине и на Кавказе. Фото: Госкомэкополитики

Адонис волжский массово встречается во многих южных районах на открытых для солнца участках. Он прорастает даже там, где еще долго задерживается снег. Он также входит в Красную книгу. К этому привели сбор на букеты и как лекарственное сырьё, интенсивный неконтролируемый выпас скота и тот факт, что нетронутых степей становится всё меньше. Но, к счастью, адонис еще можно увидеть не только в Хомутовской степи.

Флора Хомутовской степи насчитывает более 600 видов растений, в том числе уникальные, которые занесены в Красную книгу. Фото: Госкомэкополитики

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