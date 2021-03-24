В Донецке реконструируют «Донбасс Оперу»

Проектно-сметная документация уже готова. Фото: ДАН

В Донецком государственном академическом театре оперы и балета в 2021 году проведут реконструкцию фасада и крыши. Об этом сообщил министр культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков.

Он отметил, что проектно-сметная документация уже готова. Она разрабатывалась на протяжении двух лет.

- В проекте на этот год – крыша и фасад театра, то, что требует безотлагательных мер, - говорит Михаил Васильевич. - Надеюсь, в этом году театр оперы и балета обретет новую жизнь, вылечит те раны, которые мы сегодня видим.

Министр культуры Республики рассказывает, что запланировано выделить более 30 миллионов рублей.

- Проект составлялся совместно со специалистами по охране культурного наследия с тем, чтобы облик отреставрированного театра максимально соответствовал первоначальному проекту, - подчеркнул Михаил Желтяков.

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