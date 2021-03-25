ЛНР готова передать Киеву уголовные дела на людей, которые отбывают наказание на Украине

Ольга Кобцева лично подписывала документы о передаче заключенных. Фото: ЛИЦ

ЛНР готова передать представителям Киева уголовные дела на людей, которых осудили до начала войны в Донбассе, а потом передали украинской стороне для отбытия наказания. Об этом заявила представитель ЛНР в подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

- Мы готовы выполнить существующую договоренность, - сказала она.

Кобцева напомнила, что ранее Республика передала Киеву около 400 человек, осужденных до начала вооруженного конфликта в Донбассе. Она подчеркнула, что соответствующие договоренности достигались между ЛНР и Киевом, без участия представителей РФ, а документы подписывались лично ею и уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, при этом обмены продолжались до тех пор, пока Украина не заблокировала этот вопрос.

Последняя передача в одностороннем порядке 54 заключенных произошла 12 сентября 2019 года.

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