В Совете ООН по правам человека норвежский политик обвинил Украину в эскалации войны в Донбассе

Хендрик Вебер призвал к прямому диалогу между Киевом и республиками. Фото: mid-dnr.su

Глава организации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрик Вебер обратился к Верховному Комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с просьбой поспособствовать прямому диалогу между Украиной и Донбассом. Также политик обвинил украинское правительство в эскалации конфликта в Донбассе.

Выступление Вебера на 46-й сессии Совета ООН по правам человека с переводом на русский язык опубликовало Министерство иностранных дел ДНР.

- С 2016 года я совершил несколько поездок в Крым и в самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Я увидел, что в Крыму царит мирная атмосфера и почти все люди довольны воссоединением с Российской Федерацией в 2014 году, - сказал политик.

Он отметил, что при этом в Донецке и Луганске продолжается война. Целое поколение детей растет травмированными войной, а украинское правительство и военные формирования в последние недели продолжают эскалацию ситуации на линии разграничения.

- Мирные граждане и дети страдают от этой затянувшейся семилетней войны, – подчеркнул Вебер.

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