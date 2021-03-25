Украинская армия обстреляла село Лозовое в ЛНР из минометов и гранатометов

По селам ЛНР украинские военные стреляют из минометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Территория ЛНР за минувшие сутки дважды поверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы сел Лозовое и Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и автоматического станкового гранатомета АГС-17, - говорится в сообщении.

Тем временем, по сведениям разведки Народной милиции ЛНР, боевики 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили 100 противотанковых мин ТМ-62 в поле и у дороги на выезде из Попасной. Это ставит под угрозу жизни мирных жителей.

Также военные из 92-й бригады разместили четыре БТР-4 в жилых районах Золотого.

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