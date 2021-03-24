Погода в Донецке: 25 марта снова пойдет снег с дождем

В Донецке снова выпадет снег

Погода в Донецке и Донецкой Народной Республике на 25 марта обещает быть пасмурной. Утренний сильный дождь после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру его заменит дождь со снегом. Похоже, что зима пока не планирует покидать наши края.

Столбик термометра в этот день покажет от 0 до +2 градусов. Однако из-за сырости температура воздуха будет ощущаться как -3 градуса. Ветер умеренный. Скорость воздушных потоков составит 3 – 7 метров в секунду. Дуть будут в северо-восточном направлении.

Народный прогноз погоды. 25 марта почитается память преподобного Феофана, исповедника Сигрианского и Григория, Папы Римского. В народе заметили, что к этому дню активно сходит снежный покров.

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