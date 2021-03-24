Энергетики могут вызвать зависимость Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В скором времени в ДНР могут запретить продажу энергетиков несовершеннолетним. Соответствующий законопроект был вынесен на рассмотрение депутатам. Об этом сегодня сообщил председатель комитета Народного Совета ДНР по здравоохранению, охране материнства и детства Александр Сереженко.

— Разработка законопроекта обусловлена резким ростом популярности безалкогольных тонизирующих напитков среди молодежи, что в последнее время вызывает серьезные опасения, — отметил парламентарий.

По словам Сереженко, энергетики вызывают зависимость, а также нередко становятся причиной обострения психологических заболеваний.

— Законопроект предусматривает запрет на их продажу несовершеннолетним и (или) несовершеннолетними, а также вовлечение несовершеннолетних в процесс их употребления, — добавил Сереженко.

Для нарушителей данного законопроекта будет предусмотрена административная ответственность.

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Об этом сообщили в министерстве образования государства (подробнее)