ГИА в ДНР 2021: 24 марта выпускники школ Республики проверят свои знания на пробном экзамене

Выпускники школ ДНР напишут пробный экзамен по русскому языку Фото: Евгения ГУСЕВА

24 марта в Донецкой Народной Республике выпускники школ проверят свои знания на пробном Едином республиканском экзамене по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования ЛНР.

- 24 марта в 10.00 состоится пробный Единый республиканский экзамен по русскому языку для выпускников текущего года общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении. - Мероприятие организовано для подготовки к ГИА, ознакомления выпускников с технологией и процедурой его проведения, а также со структурой и содержанием обновленных контрольных измерительных материалов.

В образовательном ведомстве Республики отметили, что учащиеся смогут проверить свои силы на базе учреждений, где они обучаются.

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