ГИА в ДНР сдадут 25 тысяч выпускников

В образовательных учреждениях ДНР стартовал цикл вебинаров по подготовке школьников к ГИА и ЕГЭ. Фото: postupi.online

В этом году государственную итоговую аттестацию планируют пройти около 25 тысяч выпускников школ Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования и науки ДНР.

- По среднему общему образованию зарегистрировались 11 686 участников государственной итоговой аттестации, а по основному общему образованию - 13 295 обучающихся, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что из-за коронавирусных ограничений аттестацию в этом учебном году проведут по месту обучения экзаменующихся, а не в специальных пунктах, как это делали раньше. Планируется, что в ближайшие два года республиканскую аттестацию в ДНР полностью заменят на российский единый государственный экзамен (ЕГЭ).

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