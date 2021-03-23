В ДНР назвали сумму ущерба, причиненного военной агрессией Украины

ВСУ продолжают обстрелы территории Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На заседании общественной комиссии по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной была названа сумма причиненного ущерба. Она составляет более 200 миллиардов рублей. Об этом сообщила депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.

- На сегодняшний день, по предварительным подсчетам, ущерб, причиненный вооруженной агрессией Украины, именно Донецкой Народной Республики составляет более 200 миллиардов российских рублей, - сказала она.

Шишкина отметила, что подсчет ущерба осложняется тем, что продолжаются военные действия, на линии соприкосновения идут обстрелы.

- В связи с чем комиссия не может выехать на место, и специалисты не могут произвести окончательный расчет, - сообщила депутат.

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