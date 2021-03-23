Коронавирус в ЛНР: За все время Сovid-19 выявлен у 3489 человек

За все время коронавирус в ЛНР был выявлен у 3489 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР не был выявлен ни у одного жителя.

- Всего по состоянию на 09.00 23 марта зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 3489, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано два человека. Зарегистрировано два летальных случая.

Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 2910 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 309 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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