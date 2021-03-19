В ДНР назвали желание Киева провести внеочередную встречу подгруппы по безопасности пиаром

Алексей Никоноров напомнил, как украинской стороне добиться устойчивого перемирия. Фото: МИД ДНР

Предложение руководства Украины провести внеочередную конференцию подгруппы по безопасности можно расценивать как пиар-ход. Об этом сегодня заявил официальный представитель ДНР в подгруппе Алексей Никоноров.

В четверг глава офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам видеоконференции политических советников лидеров государств «нормандской четверки» предложил провести 19 марта заседание подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, чтобы получить подтверждения готовности сторон обеспечить режим прекращения огня.

- Поскольку представители Украины отказываются от любого диалога с нами, считаем, что так называемый «созыв» внеочередного заседания подгруппы через два дня после состоявшегося заседания для повторения только что состоявшихся «обсуждений» является обычным пиар-ходом киевской команды, чтобы в очередной раз попытаться убедить аудиторию в их миролюбии и при этом продолжать обстрелы, - отметил Алексей Никоноров.

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