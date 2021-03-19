Луганской школе присвоили имя выдающегося земляка Владимира Даля

2021 год в ЛНР объявлен Годом Владимира Даля. Фото: ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник принял участие в торжественной линейке в честь присвоения луганской специализированной школе №5 имени Владимира Даря – писателя, врача, лексикографа, создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». Об этом с места событий сообщает корреспондент Луганского информационного агентства.

— Я уверен, что вы с особой гордостью будете нести имя своего великого земляка, будете прославлять свое учебное заведение и нашу родную землю, — обратился к учащимся школы Пасечник.

В ходе торжественной линейки Глава ЛНР, директор школы и депутат Народного совета ЛНР Ирина Андрух открыли памятную доску с портретом Владимира Даля. Теперь она будет украшать вход в школу.

Кроме имени и памятной доски школу с Далем также связывает класс-музей истории творчества выдающегося земляка.

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