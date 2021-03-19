140 лет картине «Иван Грозный убивает своего сына»: Царевича Ивана писали с писателя из Донбасса - Всеволода Гаршина

Как литератор Гаршин дебютировал в 22-летнем возрасте рассказом «Четыре дня»

В марте 1881 года Илья Репин задумал написать полотно об одном из самых зловещих моментов российской истории. Впоследствии эта картина, получившая название «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (или «Иван Грозный убивает своего сына»), стала главным событием выставки, открытой в 1885 году в галерее братьев Третьяковых к 300-летию самого грозного царя.

Странные наваждения

Репинский шедевр вызвал у публики одновременно и шок, и невероятный интерес. Как сообщали газеты того времени, некоторые чересчур впечатлительные зрители, оказавшись перед картиной, начинали испытывать паническое беспокойство и даже теряли сознание.

Да, и сам живописец признавался, что не раз его одолевали странные наваждения: «Я работал, как завороженный. Минутами становилось страшно. Я отворачивался от этой картины. Прятал ее. Но что-то гнало меня к ней, и я опять работал. Порой пробирала дрожь, а потом чувство кошмара притуплялось…»

Стали рождаться всевозможные домыслы, многие усмотрели в изображенном на картине кровавом сюжете антимонархическую подоплеку. В итоге, согласно высочайшему указу, картина Ильи Репина была запрещена с указанием «не допускать для выставок и вообще не дозволять распространения ее в публике какими-либо другими способами». Таким образом, «Иван Грозный…» стала первым живописным полотном, подвергшимся цензуре в Российской империи. Однако вскоре объявленный суровый запрет был снят.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», И. Репин, 1885, Третьяковская галерея, Москва

А еще эта картина, опять же, стала первой в Российской империи, пострадавшей от музейного вандализма. В 1913 году 29-летний психически неуравновешенный иконописец-старообрядец Абрам Балашов нанес полотну три удара ножом. Его отправили в лечебницу для душевнобольных, где старообрядец вскоре скончался.

Почему именно Гаршин?

Образ Грозного Илья Ефимович писал со своего коллеги - художника-передвижника Григория Мясоедова. А вот прообразом для царевича Ивана стал Всеволод Гаршин - известный писатель и литературный критик, который родился и вырос в Донбассе. Прожив всего 33 года, он, тем не менее, вошел не только в отечественную, но и мировую литературу.

Его детство прошло в имении Приятная Долина Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Сейчас на этом месте раскинулось небольшое село Переездное, которое административно принадлежит Бахмутскому (ранее Артемовскому) району Донецкой области. Его главная достопримечательность - Мемориальный музей Всеволода Гаршина, созданный в местной школе еще в 1985 году. Он быстро обрел популярность у туристов. Так, сюда не раз приезжал профессор-славист из Оксфорда Питер Генри. Кстати, он является автором монографии о Гаршине и его творчестве.

Помимо семейных реликвий, в музее есть и репродукция знаменитой картины Репина «Иван Грозный…». Сам художник объяснял свой выбор молодого литератора тем, что «у него было лицо человека, обреченного погибнуть».

А спустя три года после обнародования картины Всеволод Гаршин после мучительной, бессонной ночи вышел из своей санкт-петербургской квартиры, спустился этажом ниже и бросился с лестницы в пролет. Его подняли разбитого, с переломанной ногой, и перенесли в квартиру. Несколько часов он пробыл в сознании, затем его перевезли в больницу Красного Креста, где он впал в бессознательное состояние и уже не выходил из него до смерти. 24 марта (5 апреля) 1888 года писатель скончался.

Сплошная мистика!

На первый взгляд, убийство царевича и самоубийство человека, который помог художнику воссоздать его образ, ничего не связывает. Но искусствоведы вдруг обнаружили, что большинство людей, позировавших в свое время Илье Ефимовичу, почему-то в скором времени так или иначе покидали этот мир. Сплошная мистика, но факты, как говорится, упрямая вещь. А они в изложении искусствоведа Маргариты Троицыной таковы.

«Среди «жертв» художника оказались композитор Мусоргский, писатель Писемский, хирург Пирогов, итальянский актер Мерси д'Аржанто. Едва Репин взялся за портрет Федора Тютчева, тот тоже скончался… Правда, во всех случаях для смерти имелись какие-то объективные причины, но вот совпадение… Даже здоровенные мужики, позировавшие молодому Репину для полотна «Бурлаки на Волге», говорят, преждевременно отдали Богу душу…»

Кстати

Сама история о том, что Иван Грозный является сыноубийцей, всего лишь миф. Считается, что царь убил сына в припадке гнева посохом в висок. Причины у исследователей называются разные: от бытовой ссоры до политических трений. Между тем, ни в одном из летописных источников прямо не говорится о том, что царевич и наследник престола был убит собственным отцом!

В 60-е годы прошлого столетия были вскрыты могилы Иоанна Грозного и его сына. На черепе царевича отсутствовали какие-либо повреждения, характерные для мозговой травмы. Следовательно, сыноубийства не было?! Зато при эксгумации в костных тканях царевича были найдены остатки ядов, что может указывать на то, что он, скорее всего, скончался от отравления (что в те времена было не редкостью), а вовсе не от удара твердым предметом.

Памятник В. Гаршину возле музея

Тем не менее, на картине Репина изложена именно версия сыноубийства. Причем с таким необычайным правдоподобием, что невольно веришь в то, что все происходило на самом деле. Отсюда, видимо, и столь «убийственная» энергетика этой и многих других картин гениального живописца.

СПРАВКА «КП»

Всеволод Михайлович Гаршин - русский писатель и художественный критик. Он родился в небогатой дворянской семье 2 (14) февраля 1855 года.

Когда мальчику было пять лет, мать бросила семью, связав свою жизнь с П.В. Завадским, организатором тайного политического общества. После его ареста она отправилась вместе с ним в ссылку. Эта семейная драма тяжело отразилась на психике и без того впечатлительного ребенка.

После окончания гимназии Всеволод поступил в Санкт-Петербургский горный институт, который он бросил, уйдя в 1877 году добровольцем на русско-турецкую войну. Участвовал в боевых операциях и после ранения в ногу вышел в отставку.

Как литератор Гаршин дебютировал в 22-летнем возрасте рассказом «Четыре дня». Потом вышли в свет рассказы «Денщик и офицер», «Из воспоминаний рядового Иванова», «Трус», «Происшествие», «Художники», «Красный цветок», ряд очерков и искусствоведческих статей. Им написаны также сказки и рассказы для детей. Самые известные из них: «То, чего не было», «Лягушка-путешественница», «Сказание о гордом Аггее», «О жабе и розе».

В начале 1880-х обострилось психическое заболевание писателя, и он был вынужден около двух лет провести в психиатрической лечебнице. Весной 1888 года общественность потрясло сообщение о Гаршине, который покончил жизнь самоубийством. Кстати, два его старших брата Георгий и Виктор так же окончили свою жизнь.

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