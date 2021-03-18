Коронавирус в ДНР выявили еще у 266 жителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По результатам, проведенных 17 марта исследований , коронавирус в ДНР выявили еще у 266 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Проведено 775 исследований, из них выявлен 205 случаев заболевания, и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 27 392 человек. Из этого числа 20 015 жителей выздоровело. Зарегистрировано 2153 летальных случаев. Лечение продолжают 5224 пациентов.

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