Врач рассказал, как обстоят дела с лекарствами в ДНР

Рынок лекарств в ДНР непредсказуем Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Рынок лекарств в ДНР крайне динамичен, переменчив и непредсказуем. Что завтра станет дефицитом, не берется предсказать никто. Благодаря поставкам из России, республиканские аптеки не пустуют, но в продаже есть далеко не все.

Скажем, в 2020 году страшным дефицитом стал витамин D, хотя он производился, в том числе, горловским «Стиролом».

Самая тяжелая ситуация с медикаментами была в 2015-2016 году, когда Украина указом Порошенко первый раз официально ввела экономическую блокаду, а связи с российскими поставщиками только налаживались.

- Пациентам приходилось вместо антидепрессантов назначать травяные сборы, - вспоминает психотерапевт Виктор Смирненко. – А учитывая привычку наших клиентов настаивать траву на водке или самогоне, ни к чему хорошему это не приводило. У врачей тогда не было выбора – довоенные запасы лекарств закончились, а новые поставки были малы и нерегулярны.

На сегодняшний день ситуация с медикаментами улучшилась, но до довоенного благополучия далеко. Нужный препарат часто приходится долго искать или просить знакомых привести из России.

Проблеме уделяют особое внимание власти.

- Нужно сокращать все бюрократические процедуры, чтобы как можно быстрее лекарственные препараты доставлялись по медучреждениям. Как только машина заехала (на таможню ДНР – Ред.), максимально быстро должно проходить распределение, - потребовал на недавнем совещании с медиками Глава ДНР Денис Пушилин.

Тем временем простые граждане оккупируют аптеки с самого утра – успеть купить препарат, если его осталось 1-2 упаковки. Пережившие войну люди спокойно стоят в очереди: все помнят, что было с началом блокады…

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