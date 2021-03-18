Погиб защитник ДНР во время обстрела со стороны украинских войск

Украинские военные обстреливают территорию ДНР из автоматических гранатометов. Фото: Пресс-центр штаба ООС

17 марта военнослужащий Народной милиции (НМ) ДНР получил смертельное ранение в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

- Выражаем искренние соболезнования родственникам погибшего военнослужащего, – сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения НМ ДНР ответным огнем подавили активность противника.

За прошедшие сутки украинская армия совершила пять огневых провокаций против защитников ДНР. По данным представительства Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), в зоне обстрелов на донецком направлении оказались окрестности села Веселое, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также села Сосновское и Коминтерново – на мариупольском направлении.

ВСУ применяли гранатометы различных видов (АГС, РПГ, СПГ) и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 30 гранат.

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