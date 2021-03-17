Заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов назвал главные задачи 2021 года

Заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В рамках «Правительственного часа» Заместитель председателя Правительства ДНР Владимир Антонов подвёл итоги работы в соцсфере за 2020 год и назвал главные задачи этого года.

- Главной задачей 2021 года является популяризация здорового и активного образа жизни, формирование молодого гражданина республики, помнящего свою историю и вовлеченного в строительство государства, – заявил Владимир Антонов.

Зампред Правительства также отметил, что приоритетной задачей в 2021 году является создание условий для эффективного использования всех ресурсов системы здравоохранения, проведения профилактических мер для укрепления здоровья граждан и повышения продолжительности их жизни.

- В планах Правительства применять комплексный подход для решения долгосрочных задач, которые направлены на улучшение качества медицинских услуг. Сегодня особенно важны создание условий и мотивация населения для ведения здорового образа жизни, - сказал Владимир Антонов во время выступления. Он также поблагодарил медиков за их работу. Ведь благодаря их труду распространения коронавирусной инфекции в Республике идет на спад.

За все время медики выявили почти 27 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией в ДНР. 19 тысяч человек уже выздоровели. Также 1 февраля стартовала вакцинация от коронавируса в Республике российским препаратом «Спутник V».

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