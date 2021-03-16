Они стреляют, а мы строим! В ДНР восстанавливают разрушенные войной дома

В Республике восстанавливают жилые дома, несмотря на обстрелы. ФОТО: Минстрой ДНР

Военнослужащие Республики сообщают об обострении на линии фронта с января. Но несмотря на участившиеся обстрелы ВСУ, в Республике продолжают восстанавливать жилье. Эти работы начались сразу после подписания вторых Минских соглашений, и власть называет их приоритетными.

Итоги работы за прошлый год министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец подвел во время правительственного часа в Народном Совете.

- Ремонтировали 46 многоквартирных домов, где живут, несмотря на все трудности, свыше четырех тысяч человек, - сказал он. - Строители работали и на 32 социальных объектах. Это школы, больницы, детсады. Работы почти завершены, достроить помешала зима с сильными ветрами. Из-за этого нельзя было ремонтировать фасады. В марте - апреле все закончим.

По словам министра, в 2021 году планируется отремонтировать еще 66 многоэтажек.

Напомним, по данным Минстроя, за время активных военных действий были повреждены около 30 тысяч частных и многоквартирных домов. Сейчас восстановлено больше половины из них, но часть строений разрушена огнем ВСУ вновь.

Кстати, профессия строитель - одна из самых востребованных в Республике. Всю информацию о вакансиях можно узнать на сайте Республиканского центра занятости rcz-dnr.ru

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