18 марта в ДНР пройдет проверка сирен

МЧС ДНР регулярно проводить проверку системы оповещения населения. Фото: пресс-служба МЧС ДНР

18 марта по всей территории Донецкой Народной Республике пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с запуском сирен. Об этом сегодня предупредили в пресс-службе Министерства по чрезвычайными ситуациям Республики.

— На территории Донецкой Народной Республики 18 марта с 14:00 до 14:30 запланировано проведение комплексной квартальной проверки системы централизованного оповещения населения с включением электросирен, отбором радиотрансляционной сети, — говорится в сообщении.

В МЧС напоминают, что при срабатывании данной сирены не в дни плановой проверки свидетельствует о чрезвычайной ситуации, авариях или происшествиях. В таком случае нужно включить радио или телевизор, прослушать речевое сообщение и действовать в соответствии с указаниями.

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