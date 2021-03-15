Итоги понедельника 15 марта: тишина в Донецке и новая роковая дата

Защитники ДНР готовы к любому повороту Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Назначенное сетевыми экспертами украинское наступление от 15 марта так и не случилось. Даже по сравнению с субботой, когда весь Донецк слышал бой около развалин аэропорта, понедельник выдался тихим.

- Этого следовало ожидать, но и из этого ничего не вытекает, - считает политолог Дмитрий Кузьменко. – Войны не начинаются на фоне рекламы своего проведения в СМИ. Иногда с этого стартуют провокации – но, видимо, не в этот раз. Однако это не означает, что угроза миновала: обычно атака следует, когда все решат, что уже все хорошо и безопасно.

Тем временем, в украинских СМИ появилась информация, что разведка ВСУ заняла позиции, освобождённые в ходе разведения сторон. Солдатам роздан боекомплект, офицеры из штаба по нескольку раз в день проверяют несение службы и не требуют соблюдать перемирие. Наоборот – подчеркивается необходимость быть готовыми воевать.

Составляются и уточняются карты минных полей, идет вакцинация личного состава и не только от ковида, но и гриппа и кишечных инфекций - неизбежных спутников жизни в окопах.

Ну а виновник скандала Дмитрий Гордон назвал новую роковую дату – 5 апреля. Которая все потрясет и разрушит до основания.

- Теперь это вызовет не опасения и смех – но может на это и расчет? Надо же обеспечить фактор внезапности…, - комментирует политолог Дмитрий Кузьменко.

По его мнению, если имела место не обычная «утка», а хитрая провокация, то она только начинается раскручиваться.

Также украинские военные продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах. Тем самым они осознанно подвергают опасности жизнь мирных жителей, прикрываясь ими как «живым щитом». Так боевики делают на протяжении всей войны в Донбассе. Требования местных - укатить технику куда подальше - украинские военные игнорируют. В декабре прошлого года дошло до того, что жители села Покровское избили двух украинских боевиков, разместивших военную технику у дома ветерана Великой Отечественной войны.

15 марта в ДНР заявили о том, что Народной милиции Республики стало известно о размещении боевиками двух зенитно-ракетных комплексов, двух БМП и танка Т-72 возле жилых домов на подконтрольной Украине территории.

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