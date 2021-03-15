Огневые провокации в Донбассе устроили украинские морпехи и горные пехотинцы

По поселку в Горловке украинские боевики выпустили 6 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В минувшие сутки, 14 марта, украинские военные совершили две огневые провокации против защитников и мирных жителей ДНР.

На Горловском направлении боевики 10-й отдельной горно-штурмовой бригады с позиций в городе Дзержинск выпустили 6 мин калибром 82 мм и 9 гранат из РПГ по району поселка шахты имени Гагарина.

На Мариупольском направлении, с позиций батальона морской пехоты 36-й бригады в селе Водяное зафиксирована попытка пролета беспилотника в направлении села Ленинское с подвешенным на нем взрывным устройством.

- Украинские боевики намеревались сбросить его на позиции защитников ДНР. Однако умелыми действиями расчета станции РЭБ «Террикон М2Н», разработанной нашими специалистами, были созданы помехи каналам управления и навигации БЛА. В результате взрывное устройство сброшено вдалеке от наших позиций. – рассказали в Народной милиции ДНР.

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