Погода в Донецке: 15 марта будет тепло и солнечно

В середине марта зима порадовала дончан снегом, но уже наступает настоящая весна Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Погода в Донецке 15 марта обещает быть по настоящему весенней. Синоптики прогнозируют в середине солнце и ясное небо, но при этом будет ветряно. Возможны порывы ветра до 12 метров в секунду.

Температурный фон в этот день также благоприятен для прогулок на свежем воздухе. Днем столбик термометра поднимется до +10 градусов тепла. Однако вечером снова резко похолодает до +2 градусов.

Народный прогноз погоды. 15 марта почитается память священномученика Феодота Киринейского. С давних времен по этому дню смотрели, каким будет лето. Если дует тёплый ветер, то ждали тёплого дождливого лета. Если снег, мороз, северный ветер, то тепла не будет. А если с утра зарядит дождь, то лить будет весь отпускной сезон.

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