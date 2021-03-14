В середине марта зима порадовала дончан снегом, но уже наступает настоящая весна

Утро 14 марта в Донецке - таким пушистым снегом прощается зима Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Мороз и сильный ветер – такой была погода в Республике всю последнюю неделю.

- «Подарок зимы» нам передал пришедший с севера атмосферный фронт. Температура падал до рекордных для марта -19 градусов! В пятницу выпал снег. А штормовой ветер так трепал карнизы и балконы «удачно» стоящих многоэтажек, что грохот стоял как при обстреле, - рассказывает донецкий биофизик Владимир Еремеев.

И вот весна берет реванш – в понедельник днем столбики термометров поднимутся до +10С. Потом, правда, будет по прохладнее: 4-6 выше ноля, но за отрицательную отметку температура будет заходить только ночью. В данном случае это хорошо – подсохнет грязь на тротуарах, которые «заботливые» строители в некоторых районах проложили ниже уровня окружающего грунта.

Утро 14 марта в Донецке - последний зимний день Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Тепло несет с собой одну опасность, о которой нужно помнить – лед и сосульки с крыш активно падают вниз. Подходя к зданиям, не поленитесь посмотреть вверх и не стойте прямо под стеной.

Еще одним не слишком приятным моментом станут дожди, которые ожидаются со вторника по пятницу. Порывы ветра до 15 метров в секунду дополнят картину. Учитывайте это, готовясь к прогулкам по весеннему городу. Мартовская погода славится своим коварством.

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