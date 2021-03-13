Погода в Донецке на день: 14 марта температура воздуха прогреется до +8

14 марта в Донецке будет не сильно холодно Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Во вторник, 9 марта, погода в столице Донецкой Народной Республики будет морозной. По прогнозу синоптиков температура воздуха будет колебаться от -2 градусов до +8 градусов.

- С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облаками, - говорится в сообщении синоптиков.

Отмечается, что день пройдет без осадков.

Утром температура воздуха покажет 1 градус ниже нуля, днем столбик термометра подымится – до +8 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует 0 градусов.

Скорость ветра до 5,2 метра в секунду.

Народный прогноз погоды: Если 14 марта идет снег с дождем и дует теплый ветер, значит лето будет мокрое; а мороз и ветер с севера - к лету холодному.

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