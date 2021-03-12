Масленица в Донецке 2021: С «Комсомолкой» можно будет бесплатно погулять в оранжереях ботанического сада

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Масленицу посетители Донецкого ботанического сада смогут погулять в оранжереях без экскурсовода. Чтобы окунуться в удивительный мир растений, достаточно купить газету «Комсомольская правда» с вырезным купоном на бесплатное посещение сада.

Сейчас в оранжереях пустынь и полупустынь зацвело несколько видов алоэ, что само по себе уже чудо.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В домашних условиях алоэ практически никогда не цветет, а у нас оно в цветах каждый год и не по одному разу, - рассказывает сотрудник организационного отдела Наталья Балабенко.

В оранжерее плодовых растений цветут цитрусовые. Апельсины, лимоны, цитроны, лайм. Зреют плоды мандариа и кинкана. В воздухе витает сладкий запах с кислинкой, напоминающий жасмин.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- У нас род цитрусовых представлен двадцатью видами. Только пять сортов мандарин, - сообщила Наталья.

В оранжерее субтропиков зацвела пальма, цветы которой внешне напоминают мимозу. «Золотые свечи» на пахистахисе.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Некоторым посетителям цветы пахистахиса напоминают креветок, - рассказала экскурсовод.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Здесь же лиловым «шапками» цветет евпаториум. От тропического кустарника исходит запах липы.

В оранжерее растений акватериальных лесов растет пальма, которую за форму листа называют «рыбий» хвост.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Напомним, что «Комсомольская правда» проводила совместную с ботаническим садом акцию 8 марта. В Международный женский ботанический сад посетили 125 человек, которые вырезали входной билет (купон) из газеты «Комсомольская правда». Среди читателей газеты были как пенсионеры, так и семьи с детьми.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Давно не были в ботаническом саду. Нам очень понравился праздник, теперь будем чаще приходить, - рассказал «КП» дончанин Николай, который пришел в сад с супругой и ребенком.

На Масленицу посетители смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Благодаря совместной акции с «Комсомолкой», у нас побывало много новых посетителей, которые, несомненно, вернутся. В Донецком ботаническом саду постоянно что-то происходит: праздники, дегустации, обучающие занятия, и это не считая цветения редких растений, - сообщила начальник организационно-просветительского отдела Ирина Бурдина.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических. Они растут в пяти оранжереях.

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