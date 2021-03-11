Масленица в ботаническом саду: Рыцари с кузнецами покажут весеннее шоу

На Масленицу посетители Донецкого ботанического сада смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

14 марта в Донецком ботаническом саду состоится праздник Масленицы «Колокольчик, звени! Весну пробуди!». Вход будет свободным. В 11.00 на площадке перед административным зданием начнется развлекательная программа. Выступят народная вокальная студия «Родник», группа «ЛИК», детский музыкальный коллектив «Игрушка», а также эстрадная певица ДНР -Татьяна Шульгина.

Недалеко от чучела Масленицы, сделанного руками сотрудников ботсада из злаков, все желающие смогут присоединиться к хороводу, а также поучаствовать в играх.

В 14.00 начнется рыцарский турнир. Дюжина воинов в латах с мечами продемонстрируют зрелищные бои.

- Одни будут за Весну (с зелеными лентами на доспехах), другие – за Зиму (с белыми лентами). Победят рыцари света, они отберут у зимних бойцов кусочки металла и уголь, так необходимые для изготовления заветных колокольчиков, - рассказал «Комсомолке» координатор клуба военно-исторической реконструкции «Триумф» Виталий Дудник.

И сразу же кузнецы раздуют пламя в горнах.

На Масленицу посетители Донецкого ботанического сада смогут погулять в оранжереях без экскурсовода Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мы подготовили пять колоколов. Язык самого большого сделаем в ботаническом саду во время праздника. Все желающие смогут поучаствовать в его ковке, - сообщил кузнец Гильдии кузнецов Донбасса Юрий Тембель.

В конце шоу детвора будет бегать с колокольчиками, пробуждая весну. Чучело Масленицы кузнецы подожгут от огромного блина, который выковали здесь на прошлую Масленицу.

Также гостей праздника ожидают бесплатное чаепитие и вкусные угощения. В ботаническом саду можно будет совершить конную прогулку. По желанию родителей детей покатают верхом инструкторы. Еще здесь будет выставка-продажа лекарственных растений, травяных сборов и меда.

КСТАТИ

На рыцарском турнире бои будут как театрализованные, так и на очки. А победители получат Приз зрительских симпатий. Начало – в 12.00.

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