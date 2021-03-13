Военнослужащие ЛНР провели учения связистов и разведчиков

НМ ЛНР провела учения. Фото: ЛИЦ (архив)

Оборонное ведомство Луганской Народной Республики провело учения специалистов службы связи и разведывательных подразделений. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В подразделениях Народной милиции продолжается работа по совершенствованию профессиональной выучки личного состава и боевому слаживанию подразделений, - сказал он.

Осадчий рассказал, что на протяжении недели основное внимание уделялось занятиям со специалистами службы связи, а также мероприятиям боевой подготовки с разведывательными подразделениями оборонного ведомства.

- Все привлекаемые к занятиям военнослужащие показали высокий уровень профессиональной выучки, в очередной раз продемонстрировав готовность в случае необходимости достойно проявить себя в боевых условиях, – отметил представитель оборонного ведомства Республики.

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